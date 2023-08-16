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Сегодня, 13:58

Журналист «РБ Спорт» лично прибыл на заседание КДК РФС по инциденту с Дзюбой

Микеле Антонов
Корреспондент
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Корреспондент «РБ Спорт» Виталий Бородин лично прибыл на заседание КДК РФС по эпизоду с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Сам футболист примет участие в заседании по видеосвязи.

Дзюба не играл в матче с самарцами из-за травмы и наблюдал за игрой с трибуны. После матча журналист «РБ Спорт» догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Форвард грубо отреагировал на вопрос, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»

Артем Дзюба угрожал журналисту после матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Я тебе телефон в одно место засуну!» Дзюба угрожал журналисту — что ему за это будет?

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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