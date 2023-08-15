Журналист «РБ Спорт» приглашен на заседание КДК РФС по инциденту с Дзюбой

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет пригласил на заседание журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина по инциденту с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Футболист также вызван на заседание.

«Мы пригласили журналиста Виталия Бородина на заседание РФС. Сначала мы думали обойтись записью, но решили, что журналист будет приглашен на заседание в качестве свидетеля», — сказал Григорьянц «СЭ».

Дзюба пропускал игру с самарцами из-за травмы и наблюдал за матчем вместе с семьей с трибуны. После игры один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»