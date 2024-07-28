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Журналист De Telegraaf Каптейнс: «Угальде — очень талантливый игрок, он еще не раскрыл свой потенциал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде не оправдывает ожидания? Угальде — молодой футболист, ему нужно время, чтобы прогрессировать в российском чемпионате. Манфред — очень талантливый игрок. На мой взгляд, он еще не раскрыл свой потенциал, но способен это сделать», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024-го. За трансфер коста-риканского нападающего нидерландскому «Твенте» было заплачено 13 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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