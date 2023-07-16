Журналист Tuttosport о Рожерио: «Он не чемпион, но поможет «Спартаку»

Журналист Tuttosport Франки Массимо поделился мнением о возможном переходе защитника «Сассуоло» Рожерио в «Спартак».

«Возможно, Рожерио поможет «Спартаку», даже если он не чемпион и играет за «Сассуоло», а не за «Интер», «Милан», «Ювентус» или «Наполи». Он классический левый защитник, любит работать, подключаться к атакам, навешивать.

Повторяюсь, он не чемпион, а защитник из провинциальной команды «Сассуоло», — цитирует Массимо Metaratings.ru.

В минувшем сезоне левый защитник провел 36 матчей в серии А, отметившись тремя результативными передачами. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице