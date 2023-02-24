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Сегодня, 14:23

Журова назвала Акинфеева лучшим футболистом в истории современной России

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является лучшим футболистом в истории современной России.

«Лучший российский футболист в постсоветской современной истории России? Акинфеев. Потому что вратарь — это особая миссия, он один на один с собой, а помощников там нет. Это огромная ответственность за себя, команду и ворота. Других могут сменить, а ты стоишь один, а в тебя мяч летит!

Почему лучший не Аршавин? У меня в приоритете Акинфеев. В моей иерархии так", — цитирует Журову Legalbet.

Акинфеев провел за армейцев 724 матча и 304 из них отыграл без пропущенных мячей. В составе ЦСКА 36-летний вратарь шесть раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.

Источник: https://legalbet.ru/news/14924681/
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Светлана Журова
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