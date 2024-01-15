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Сегодня, 14:10

Журова оценила количество бразильцев в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова оценила количество бразильцев в «Зените».

«В футбол не хочется вмешиваться, там люди знают лучше меня. С патриотической точки зрения, наверное, это выглядит не очень. Это с одной стороны, но в то же время мы понимаем, что Бразилия лучше нас в футбол играет. И в связи с тем, что мы под санкциями и ограничены в международных матчах, это возможность не просто перенять опыт, а играть бок о бок с очень неплохими футболистами. С такой точки зрения это плюс, особенно в условиях изоляции. Но с точки зрения патриотизма и роста наших игроков... Каждый мальчик, начиная играть в футбол, мечтает выступать в командах-чемпионах, в том же «Зените». Я знаю, что в Петербурге большое количество детей хотят играть именно там. Но когда в команде десять футболистов из Бразилии, ты понимаешь, что твою мечту неким образом ограничивают. Называется «миллион человек на место», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

В составе «Зенита» во второй части чемпионата будут вступать сразу 10 бразильских футболистов — защитники Дуглас Сантос, Марио Фернандеc, Нино, Родригао и полузащитники Ду Кейрос, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо, Педро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/svetlana-zhurova-10-brazil-tsev-zenita-ne-ochen-s-patrioticheskoj-tochki-zreniya/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Светлана Журова
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