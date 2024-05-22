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Журова: «Слова Новичкова про Безрукова — пиар-ход. Это дело комитета по этике, а не прокуратуры»

Сергей Разин
корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала обращение депутата Госдумы РФ Николая Новичкова к генеральному прокурору с просьбой провести расследование высказывания полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

«Когда депутаты делают такие заявления, это обычно пиар-ход. Журналисты цитируют его слова, пишут про него, спикеры комментируют. На мой взгляд, ситуация вокруг шутки Безрукова — дело не правоохранительных органов, не прокуратуры, а комитета по этике. Человек сказал это несерьезно, пошутил. Такие вещи больше вопрос этики, такта, воспитания. Он явно шутил, о какой-то коррупции тут говорить странно.

Давайте признаем: в спорте такие шутки есть. Между собой ребята так шутили всегда, это обычный спортивный юмор. Просто раньше это не попадало на публику, не было социальных сетей и возможности все это раскрутить. В каждом виде спорта есть шутки, которые не понимают все остальные, принимают за чистую монету. Допускаю, что эта шутка — специфическая для футбола. Сейчас просто время такое — СМИ все это раскрутили, расспросили разных людей, дисциплинарные органы обратили внимание и так далее.

Лично я не вижу предпосылок для рассмотрения шутки Безрукова прокуратурой РФ. Да, за эти слова можно и, наверное, стоит так или иначе наказать футболиста — комитет по этике может пригрозить пальцем, оштрафовать в назидание, чтобы другим неповадно было, чтобы контролировали свои эмоции, слова. Но загубить молодому парню карьеру из-за шутки...

Если действительно есть какие-то подозрения на него или на конкретную игру, то есть специальные комиссии, комитеты по договорным матчам, которые должны это все разобрать. Чтобы провести расследование, нужно заподозрить кого-то в проведении договорного матча. Но сейчас же об этом нет речи, насколько я понимаю. И вообще, если бы это было так, то футболист точно не стал бы говорить об этом публично, подставляя себя", — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Позже в казанском клубе извинились за высказывание полузащитника.

По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Как отметил Безруков, его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-zhurova-slova-novichkova-pro-bezrukova-piar-hod-e-to-delo-komiteta-po-e-tike-a-ne-prokuratury/
Руслан Безруков
ФК Рубин (Казань)
Светлана Журова
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