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Сегодня, 10:58

Журова — о переходе Соболева: «Лучше бы «Зенит» брал игроков из «Смены»

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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Я понятия не имею, кто такой Соболев, ну правда. Я не слежу за всеми игроками РПЛ. Но в «Зените» лучше нас знают, что им нужно и, наверное, учтут мнение болельщиков. Надо оценивать его полезность как игрока, решение принимается вместе с тренером. Если его берут, значит, чего-то не хватает, хотя не знаю, чего уж «Зениту» может не хватать. Но покупка игрока из «Спартака» — это совсем уж провокационно. В моем понимании, надо больше набирать ребят из «Смены», каких-то молодых. Но я не советчик, им виднее, — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о трансфере нападающего «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
Светлана Журова
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