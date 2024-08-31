Журова — о переходе Соболева: «Лучше бы «Зенит» брал игроков из «Смены»

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Я понятия не имею, кто такой Соболев, ну правда. Я не слежу за всеми игроками РПЛ. Но в «Зените» лучше нас знают, что им нужно и, наверное, учтут мнение болельщиков. Надо оценивать его полезность как игрока, решение принимается вместе с тренером. Если его берут, значит, чего-то не хватает, хотя не знаю, чего уж «Зениту» может не хватать. Но покупка игрока из «Спартака» — это совсем уж провокационно. В моем понимании, надо больше набирать ребят из «Смены», каких-то молодых. Но я не советчик, им виднее, — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о трансфере нападающего «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.