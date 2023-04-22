Журова считает, что Клаудиньо не будет патриотом России

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на высказывание полузащитника «Зенита» Клаудиньо о намерении играть за Бразилию, несмотря на паспорт РФ.

«Наверное, изначально он собирался стараться для российской сборной, а потом, возможно, изменились обстоятельства. Сложно прогнозировать, что движет человеком, который желает получить гражданство. Уйти от налогов в своей стране, потому что даже зарплата облагается большим налогом. А будучи россиянином, он имеет возможность сохранить свои деньги. Возможно, у него изменились планы, или ему сделали более выгодное предложение. Для футболиста совершенно нормально, что он постоянно перемещается по миру. Человек, который по рождению не является россиянином, скорее всего, в дальнейшем не будет патриотом. И от него этого требовать крайне сложно. Он будет патриотом в той стране, в которой родился, и упрекать его за это нельзя. Непонятно, когда россияне, которые уезжают в другие страны, перестают быть патриотами», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Получивший гражданство РФ Клаудиньо заявил, что не будет выступать за сборную России и надеется попасть в команду Бразилии.

В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо провел за «Зенит» 25 матчей, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.