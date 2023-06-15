Журова считает, что командам РПЛ нужно стремиться к уровню «Зенита»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о пятом подряд чемпионстве «Зенита» в РПЛ.

«То, что «Зенит» взял пять чемпионств подряд — это нормальная история, такое случается. Просто это сильная команда с правильным тренером и менеджментом. В спорте так бывает, что кто-то очень долго является чемпионом, а его победить крайне сложно. Тут вопрос не в том, нравится кому-то это или нет. Нам тоже не нравилось, когда Майкл Фелпс был многократным чемпионом Олимпийских игр. Или, например, наши Лариса Латынина или Лидия Скобликова. Понятно, что кому-то это не нравится, но это факт, с которым ничего не поделать. Не нравится только тому, кто не может их обыграть. Я бы не сказала, что конкуренции в чемпионате России нет. Остальные не стараются что ли? Значит, надо выстраивать клубы, чтобы и они могли побеждать. Тот, кто проигрывает, всегда будет критиковать и обвинять в нечестности. Победителей не судят, их сначала нужно обыграть и обогнать», — приводит слова Журовой Legalbet.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Он выиграл турнир пятый раз подряд.