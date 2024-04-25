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Журова — об обвинениях ЦСКА в подкупе судей в Кубке УЕФА: «Наши так внаглую не стали бы делать. Зачем так рисковать?»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о высказываниях бывшего тренера «Осера» Ги Ру, обвинившего ЦСКА в подкупе судей в 1/4 финала Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

«Надо было ему тогда все сразу говорить, если он что-то видел. Поднимать бучу, хватать за руку на месте. Его бы тогда похвалили за это. Ладно, раз так, но если ты не сообщил об этом, то ты соучастник тогда.

О боже, неужели победа ЦСКА стоила часов с рубинами? Это интересно (смеется). Неужели на это поведутся международные судьи? Наши так внаглую не стали бы делать. Зачем так рисковать? Это просто его фантазия», — цитирует Журову Legalbet.

Ранее Ги Ру заявил, что после первого матча между командами попросил одного парня обыскать сумки арбитров. Молодой человек, по словам экс-тренера «Осера», нашел там «великолепные часы с рубинами».

В сезоне-2004/05 ЦСКА дошел до финала Кубка УЕФА и обыграл «Спортинг» со счетом 3:1.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Осер
ФК ЦСКА (Москва)
Светлана Журова
6
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