Журова заявила, что «Динамо» всегда считало ее членом семьи

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что «Динамо» всегда считало ее членом своей большой семьи.

«Динамо» — это моя семья. Это общество всегда считало меня членом своей большой семьи. Они протягивали руку помощи в самый трудный час моей жизни. Для топовых спортсменов это очень важно, когда общество, в которое тебя приняли, тебя поддерживало и всегда считало тебя своим. И не только спортсменам. Общество оказывает помощь всем. Сотрудникам помогает организовать спортивные мероприятия, выделяет на это средства. Если сотрудник вдруг погибает, то оказывается помощь его семье. Из богатой истории общества «Динамо» лично для меня, как для человека из Ленинградской области, самое знаковое событие — это блокадный матч. Потому что это сила духа. И сейчас этот матч демонстрирует нашим спортсменам, какими сильными мы можем быть. Потому что голодные спортсмены показывали бойцам, что они тоже с ними и тоже сильны духом в момент войны с фашизмом. Это для меня очень ценно», — приводит слова Журовой RT.