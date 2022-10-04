Источник: зимний турнир с участием клубов РПЛ должен пройти с 1 по 11 февраля в Абу-Даби

«РБ Спорт»: зимний турнир с участием клубов РПЛ должен пройти с 1 по 11 февраля в Абу-Даби

Зимний товарищеский турнир с участием клубов РПЛ должен пройти с 1 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, турнир пройдет во время вторых зимних сборов команд РПЛ — с 1 по 11 февраля. На данный момент ведутся переговоры с потенциальными участниками.

В 2019 и 2020 годах похожий турнир был организован в Катаре, его победителем стал «Спартак». В турнире 2023 года также не исключено участие красно-белых.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в феврале 2023 года в ОАЭ состоится выставочный турнир, в котором примут участие четыре клуба РПЛ.

22 сентября спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил «СЭ», что клуб рассматривает возможность участия в зимнем турнире.