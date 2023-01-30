Зингаревич не верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки

Владелец болгарского «Ботева» российский бизнесмен Антон Зингаревич в интервью «СЭ» заявил, что хочет возвращения российских клубов в еврокубки, однако не верит в то, что это случится в ближайшее время.

— Конечно, мне хотелось бы, чтобы российские клубы участвовали в еврокубках. Это важно в целом для развития спорта в стране. Но пока ситуация идет в другую сторону. Видел новости, что будет некий план по участию российских клубов в международных соревнованиях, но риторика «Запада» сейчас такая, что вряд ли это произойдет в ближайшее время, — сказал Зингаревич.