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Сегодня, 09:30

Зингаревич не верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Антон Зингаревич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Владелец болгарского «Ботева» российский бизнесмен Антон Зингаревич в интервью «СЭ» заявил, что хочет возвращения российских клубов в еврокубки, однако не верит в то, что это случится в ближайшее время.

— Конечно, мне хотелось бы, чтобы российские клубы участвовали в еврокубках. Это важно в целом для развития спорта в стране. Но пока ситуация идет в другую сторону. Видел новости, что будет некий план по участию российских клубов в международных соревнованиях, но риторика «Запада» сейчас такая, что вряд ли это произойдет в ближайшее время, — сказал Зингаревич.

РФС 24 января провел встречу с представителями УЕФА. Темой обсуждения стал вопрос возможного возвращения российских клубов и сборных к международным турнирам. В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия в международных соревнованиях.

Антон Зингаревич. «Футбол как бизнес в России — это очень сложно. Если ты не агент». Интервью Антона Зингаревича
РПЛ
ФК Ботев
Антон Зингаревич
УЕФА
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