Зинков вспомнил о совместной работе с Радимовым в «Зените-2»

Сегодня, 16:20
Полузащитник «Шинника» Вячеслав Зинков рассказал о совместной работе с российским тренером Владиславом Радимовым в «Зените-2».
— При нем я почувствовал какую-то особенную, наверное, любовь к футболу. В том смысле, что это все-таки игра. Футболист не должен бояться играть в футбол. В России зачастую команды давят на результат и под этим давлением игроки не показывают всех своих качеств и возможностей. При Радимове я понимал, что результат важен, но при этом ты не чувствуешь себя скованным. Ты не боишься играть в футбол, ты не боишься ошибиться. Это очень помогало. И помогает до сих пор.
— Радимов страшен в гневе?
— Да. Один раз была история. В перерыве матча он забегает в раздевалку, что-то кричит: «Зинков...». Я говорю: «Что?». И в мою сторону летит бутылка с водой. В целом это ничем не закончилось.
— А за что он так?
— Что-то я делал не так. Конкретно уже не помню детали, все-таки много лет прошло. Но потом все было нормально. Никаких обид и никакой злости я не держу. Я очень благодарен ему. Даже за этот эпизод. Поскольку это показало его вовлеченность и эмоциональность.
Зинков — воспитанник «Зенита». Он был в системе клуба до лета 2016 года, а в феврале 2018 года вернулся на полгода в аренду в «Зенит-2».