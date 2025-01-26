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Сегодня, 17:10

Зиньковский готов покинуть «Спартак»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский готов покинуть клуб в зимнее трансферное окно. В данный момент игрок имеет несколько вариантов продолжения карьеры, одним из них является «Локомотив». Также на футболиста претендуют «Химки».

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2027 года. В этом сезоне 28-летний хавбек принял участие в 13 матчах во всех турнирах за красно-белых, где отдал три результативные передачи.

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Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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