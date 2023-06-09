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Сегодня, 13:30

Зиньковский о работе с Абаскалем: «Можно сказать, что мы стали семьей»

Владимир Пушкарев
,
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

— Мы знаем Абаскаля экспрессивным, требовательным. Как тебе работается с ним?

— Так и есть. Работать интересно! Высокие требования. Мы искали контакт и нашли его.

— Искали контакт?

— Для тренера все новое — страна, команда. И я — новичок в «Спартаке». Притирались друг к другу. С какими-то ребятами он больше общался, с какими-то меньше. Все хорошо! Мы двигаемся дальше все вместе! Надеюсь, Гильермо не покинет нас и будет в команде. Все отлично!

— Как выглядела эта притирка?

— Это долгий процесс, было много разных моментов и нюансов — игровых, неигровых. Мы отлично общаемся со всем штабом, с Гильермо. Я только рад работать с ними!

— Абаскаль стал своим, стали ли вы семьей?

— Думаю, можно так сказать. Сейчас мы в «Спартаке» как одна семья, одно целое, один большой слаженный коллектив.

34-летний специалист возглавил «Спартак» летом прошлого года. Под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Антона Зиньковского читайте на сайте «СЭ».

Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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