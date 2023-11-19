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Сегодня, 16:24

Зиньковский назвал троих игроков, которыми он бы усилил «Спартак»: «Будут играть вместо меня и Соболева»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, кого из известных футболистов он бы хотел пригласить в команду.

Зиньковского попросили представить, что он может усилить красно-белых тремя любыми игроками.

«Беллингем...Тяжелый вопрос. Солдатенков? Вы что? Мы же сказали «самые сильные». На свои позиции тоже не хочется никого брать, наверное. Еще и обижать никого не хочется тоже, а Джуд Беллингем везде (играет).

Пускай будут Роналду еще и Месси. Отличный выбор. Будум втроем играть вместо меня и Соболева», – сказал Зиньковский на Youtube-канале «Коммент.Шоу»

27-летний полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Ранее он играл за «Крылья Советов», «Чертаново» и «Зенит-2».

В текущем сезоне Зиньковский провел за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

После окончания первого круга «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре команда Гильермо Абаскаля обыграла «Ростов» (2:1).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FYEB6vxA7rE&t=417s
Александр Соболев
Антон Зиньковский
Джуд Беллингем
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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