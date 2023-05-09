Зиньковский оценил шансы «Спартака» на второе место в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что красно-белые могут занять второе место по итогам чемпионата России.

«Конечно, реально стать вторыми — борьба продолжается. У нас еще четыре матча и их нужно хорошо провести, в каждом взять по-максимуму очков. У нас сейчас каждая игра важная, в каждой надо будет брать три очка — все зависит от нас в этих играх», — приводит слова Зиньковского ТАСС.

«Спартак» после 26 туров с 49 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Вторую строчку занимает ЦСКА, который набрал 51 очко. На третьем месте находится «Ростов» с 50 очками.