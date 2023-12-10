Зиньковский: «Посмеялся со слов Бейла. Можно сказать, мы вернули должок за Самару»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова футболиста «Крыльев Советов» Гленна Бейла.

«Последняя подготовка в году. «Спартак», мы идем за тобой!» — написал ранее Бейл в своем Telegram-канале.

«Видел слова Бейла, никак не отреагировал. Просто посмеялся. Конечно, можно сказать, что вернули должок за Самару. Настраивались на хорошую игру и хотели реабилитироваться перед болельщиками. Мы были должны провести хорошую, уверенную игру. И мы это сделали», — сказал Зиньковский «СЭ».

9 декабря в матче 18-го тура «Спартак» дома победил «Крылья Советов» (3:0) и занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.