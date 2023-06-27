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Зиньковский — об интересе «Локомотива»: «Никто ничего не говорил, я сам не спрашивал»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал интерес «Локомотива» к нему.

— Со мной никто не связывался. Я увидел новости и на этом все. Но никто из обоих клубов, ни мой агент, ни мои люди не говорили. Я сам ничего не спрашивал, спокойно отдыхал. И меня тоже не трогали.

— Как отреагировал на такие новости? Опять придется конкурировать с Пиняевым?

— Новости всегда появляются. Такое бывает. С Пиняевым точно не будем конкурировать.

— На пустом месте такие новости не берутся.

— Возможно. Но мне никаких сигналов не поступало. Я знаком с главным тренером «Локомотива» и знаю, что я ему в какой то степени нравлюсь как футболист. Но до трансфера далеко.

— Вы не общались с Галактионовым?

— Нет, конечно. У меня свои дела, мы находимся в разных клубах. Если бы такие новости реально были, мне бы позвонил агент, и мы бы контактировали дальше. Такого нет.

— Что может заставить вас задуматься о смене команды?

— На данный момент ничего. Мы сейчас начнем готовиться к сезону.

— Как провели отпуск?

— Хорошо отдохнул. Повидался с родителями, близкими, все отлично.

— Мы видели в социальных сетях ваши снимки. Вы проявили себя как фотограф.

— Это моя супруга проявила себя как фотограф в очередной раз. Я себя так не проявляю, к сожалению.

— Вы рисуете на футбольном поле?

— Пусть будет так.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

Антон Зиньковский
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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