Зиньковский: «Хочу играть в стартовом составе «Спартака», но схема в пять защитников мне не подходит»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем положении в команде. Он признался, что хочет чаще выходить в стартовом составе.

«Конечно, хочется играть в стартовом составе. В двух последних матчах хорошо выхожу, приношу пользу команде какими-то голевыми действиями. В любом случае, хотелось бы так же продолжать. Сейчас схема в пять защитников, она не сильно мне подходит. Когда есть три атакующих игрока, 4-4-2, 4-3-3 — это те схемы, которые больше располагают к атаке и больше мне подходит. В пять защитников тяжелее, поэтому приходится нас всех ротировать», — цитирует Зиньковского «РБ Спорт».

Вчера, 29 апреля, в матче с «Ростовом» Антон подал угловой, с которого счет сравнял форвард «Спартака» Александр Соболев. В этом сезоне Зиньковский провел 32 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал 2 ассиста.