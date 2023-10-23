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Сегодня, 08:40

Зиньковский: «Не удивило, что Соболев не вышел в стартовом составе. У нас нет незаменимых игроков»

Виктория Кравченко
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал «СЭ» победу над «Пари НН» в 12-м туре РПЛ (2:0), а также то, что форвард Александр Соболев начал встречу на скамейке запасных.

«Не скажу, что победа далась нам легко. Первый тайм был хороший, мы ничего не дали создать сопернику. Во втором тайме чуть отошли назад, играли больше по счету, стали играть длинными передачами. Была определенная нервозность. Но кроме нее, я не помню ни одного момента у «Пари НН. Хорошая, рабочая и командная победа. Удивило, что Соболев не играл в старте? Да нет. У нас нет незаменимых игроков. Все играют», — сказал Зиньковский «СЭ».

«Спартак» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом».

Александр Соболев
Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
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