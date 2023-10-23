Зиньковский рассказал, как в «Спартаке» проходят командные завтраки

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал «СЭ» о командных завтраках.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер красно-белых отстранил 26-летнего форварда от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

Позднее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил об отсутствии конфликта между Соболевым и Абаскалем.

«Есть правило, что нужно приходить на прием пищи, мы их посещаем. Но это не значит, что мы должны по расписанию зайти всей командой. Можем завтракать частями. Есть полтора часа, за которые нужно прийти и позавтракать. Можешь не завтракать, если не хочешь. В этом не будет проблемы», — сказал Зиньковский «СЭ».

Ранее Зиньковский назвал вбросами информацию о конфликте Соболева и Абаскаля.