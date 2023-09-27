Зиньковский: «Состав «Спартака» узнаем за полтора часа до игры»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мыслями о собственной игре за московскую команду.

— В матче с «Динамо» в чемпионате вы вышли на замену. Что нужно сделать, чтобы вы сами выдавали такие матчи-концерты, как с бело-голубыми на Кубок? Хотелось бы повторения?

— Надеюсь, будет, и не один раз. Хочется почаще и мне, и тренерскому штабу, — приводит «РБ Спорт» слова Зиньковского.

— Как вы понимаете, каким будет состав на матч?

— Тренируемся, работаем, за полтора часа до матча узнаем состав. Так заведено. По тренировкам примерно можно понять, но состав узнаем за полтора часа до игры.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 8 матчей в РПЛ. Также на его счету одна игра в FONBET Кубке России, в которой он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

На данный момент «Спартак» идет на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 9 туров.