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Сегодня, 13:46

Зиньковский рассказал, почему считает Божовича красавчиком

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о работе с тренером Миодрагом Божовичем.

— Полуяхтов в своем интервью рассказал, как Божович тебе пихал. Как часто тебе от него прилетело?

— Нет, он не пихал. Наоборот, так скажем, мне все прощалось. Он говорил: «Теряй [мяч], ничего страшного, иди в обводку, обыгрывай, бей». Поэтому Миодраг вообще красавчик! — сказал Зиньковский «СЭ».

Зиньковский выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 31 матч, забил 4 мяча и отметился 1 результативным действием.

Антон Зиньковский
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
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