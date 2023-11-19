Зиньковский рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Москве

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о тратах на жизнь в Москве.

«Сколько трачу на жизнь в Москве в месяц? Мало. На еду. Иногда на рестораны — раз в неделю. И родителям деньги отправляю. Больше ничего из трат. 150-200 тысяч выходит», — сказал Зиньковский на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

27-летний полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Ранее он играл за «Крылья Советов», «Чертаново» и «Зенит-2».

В текущем сезоне Зиньковский провел за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.