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Сегодня, 15:56

Зиньковский рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о тратах на жизнь в Москве.

«Сколько трачу на жизнь в Москве в месяц? Мало. На еду. Иногда на рестораны — раз в неделю. И родителям деньги отправляю. Больше ничего из трат. 150-200 тысяч выходит», — сказал Зиньковский на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

27-летний полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Ранее он играл за «Крылья Советов», «Чертаново» и «Зенит-2».

В текущем сезоне Зиньковский провел за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Антон Зиньковский
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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