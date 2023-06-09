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Сегодня, 14:15

Зиньковский считает, что эмоциональное поведение Джикии и Соболева не связано с увлечением медиалигой

Владимир Пушкарев
,
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» прокомментировал удаление капитана команды Георгия Джикии в матче 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советами» (0:1).

— В матче с «Крыльями Советов» Георгий Джикия был удален со скамейки запасных. Как-то он объяснил в раздевалке этот эпизод?

— Мы это даже не обсуждали. Это эмоции. Бывает.

— Многие связывали поведение Джикии и Соболева с участием в медиалиге. Якобы они не могут до конца переключиться. Что ты об этом думаешь?

— Не знаю, мне кажется, это вообще не связано. Смысла нет сравнивать. Медиалига — это отдельное от футбола дело. РПЛ — совсем другое, другие эмоции, другой настрой.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал капитана «Спартака» на два матча и оштрафовал на 250 тысяч рублей.

Полностью интервью Антона Зиньковского читайте на сайте «СЭ».

Александр Соболев
Антон Зиньковский
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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