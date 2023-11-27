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Сегодня, 16:10

Зиньковский: «В матче с «Балтикой» было мало футбола»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:0).

«В матче с «Балтикой» было мало футбола. Всем тяжело игралось, — приводит Sport24 слова хавбека. — Разминались на одном поле, а потом вышли на игру, и совсем другая обстановка».

Игра в Калининграде в субботу, 25 ноября, проходил в сложных погодных условиях из-за снегопада.

«Для нас главное — победа. Забили два, я поучаствовал в первом голе, поэтому, конечно, рад», — добавил Зиньковский.

«Спартак» (27 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: sport24.ru
Антон Зиньковский
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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