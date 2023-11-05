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Сегодня, 22:53

Зиньковский – об игре с «Локомотивом»: «Скорее упущенная победа, чем вырванная ничья»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

27-летний полузащитник открыл счет встречи во втором тайме. Красно-белые играли в меньшинстве с 38-й минуты – красную карточку получил Даниил Хлусевич.

«Тяжелая, конечно, игра получилась из-за удаления. Мы играли в свой футбол. Знали, что будут моменты. Должны были их использовать. Вот реализовали один момент. Думаю, даже вдесятером играли хорошо. Могли забить еще, могли выиграть. Это скорее упущенная победа, чем вырванная ничья.

Спокойно играли. Тренер то же самое сказал, и мы сами настраивались в перерыве, что выйдем и будем играть в свой футбол. Без разницы – на одного футболиста меньше или нет. Так и получилось, можно сказать», – сказал Зиньковский пресс-службе «Спартака».

«Спартак» с 21 очком занимает пятое место в РПЛ. «Локомотив» (21 очко) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет шестым.

Источник: ФК «Спартак»
Антон Зиньковский
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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