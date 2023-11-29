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Сегодня, 19:29

Зиньковский заявил, что стал чувствовать себя в «Спартаке» более уверенно

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что думает о своем игровом времени в текущем сезоне.

«Я стал чаще играть? Мы обсуждали с Абаскалем мое игровое время и перед началом чемпионата, и уже по ходу сезона. У нас немного поменялась схема, уже матчей пять так провели. За исключением игр с «Факелом» и «Локомотивом», где было удаление, и у меня, и у команды все складывается хорошо. Что касается характера, то это относится и к месту в составе. В «Спартаке» за него надо бороться и доказывать. Чувствую сейчас себя более уверенно в команде», — цитирует Зиньковского Sport24.

Зиньковский выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 22 играх красно-белых, проведя на поле 989 минут. В этих матчах он отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

После 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидером является «Зенит» с 33 очками.

Источник: https://sport24.ru/football/news-600324-zinkovskiy-my-obsuzhdali-s-abaskalem-moye-igrovoye-vremya-seychas-chuvstvuyu-sebya-v-spartake-boleye-uverenno
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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