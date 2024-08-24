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Сегодня, 17:52

Игрок махачкалинского «Динамо» Зинович: «Мы точно должны быть в середине таблицы»

Алина Савинова
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Кирилл Зинович рассказал о целях команды на нынешний сезон РПЛ.

«Какой результат для «Динамо» можно будет считать положительным? Думаю, сохранение прописки в РПЛ, как минимум. Но мне кажется мы точно должны быть где-то в середине таблицы. Понятно, что были неприятные поражения на старте, но у нас немало футболистов, которые впервые играют на уровне премьер-лиги. Поэтому, полагаю, что с каждым матчем все будет лучше и лучше», — цитирует Зиновича Legalbet.

На данный момент «Динамо» с 5 очками занимает 12-е место в чемпионате России. 23 августа махачкалинцы проиграли на выезде «Рубину» (0:2) в 6-м туре.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Кирилл Зинович
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