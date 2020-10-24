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24 октября 2020, 12:32

«Знаю точно, что он не имел отношения к «Ахмату». Арбитр Головко — об избиении в Грозном

Сергей Разин
корреспондент
Богдан Головко.
Фото ФК &quot;Евпатория&quot;
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Главный судья матча 7-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0) Богдан Головко прокомментировал избиение после матча в Грозном.

«Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», — приводит слова Головко «Грозный-информ».

Ранее РПЛ сделала заявление, что совместно с РФС лига проведет тщательное разбирательство. В «Спартаке» также осудили такое поведение в отношении арбитра. При этом бывший генеральный директор футбольной академии «Рамзан» Хайдар Алханов назвал неправдой информацию об избиении судьи.

Источник: https://www.grozny-inform.ru/news/health/122942/
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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