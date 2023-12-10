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Сегодня, 16:54

Зобнин допустил, что сыграет за сборную России в 2024 году

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил свое выступление в этом году.

29-летний футболист провел 13 матчей в РПЛ и еще 4 игры в FONBET Кубке России, где отметился одним голом.

«2023 год — тяжелый, лично для меня каждый год по-своему хороший и нехороший, поэтому есть к чему стремиться. Самым запоминающимся матчем в году пусть будет игра с «Крыльями Советов». Выиграли со счетом 3:0 в холодную погоду, много всего запоминающегося. На 2024 год загадал бы поменьше травм и побольше побед», — приводит ТАСС слова Зобнина.

Также он ответил на вопрос по поводу карьеры в сборной России.

«Сыграю ли за сборную в 2024 году? Да мне нужно разобраться с собой сначала. На сборную пока не смотрю. Может быть [сыграю], конечно», — добавил футболист.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Зобнин не вызывается в национальную команду из-за проблем со здоровьем. Полузащитник выступает за сборную страны с 2015 года. Всего на его счету 41 матч в составе национальной команды.

Источник: https://tass.ru/sport/19500557
Роман Зобнин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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