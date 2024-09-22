Зобнин: «Тюкавин заявил о низком уровне Денисова в обороне? Пусть следит за своими»

Сегодня, 19:55
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал слова форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.
После игры нападающий бело-голубых заявил о плохой игре в обороне защитника «Спартака» Даниила Денисова.
— С чем связана замена?
— Не знаю, у тренера надо спрашивать. Думаю, подустал просто. В прошлый раз было 45 минут на поле, сейчас 60.
— Тюкавин сказал, что у Денисова низкий уровень игры в обороне, что думаете?
— Это его мнение, я считаю по-другому. Он во втором тайме сыграл хорошо, за исключением одного момента. Пусть следит за своими футболистами. Зачем так говорить, провоцировать?
— Спартак умеет сохранять нужный счет?
— Хотели сохранить в этот раз, не получилось.
«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.
(Александр Абустин)