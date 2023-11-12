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РПЛ

Сегодня, 21:52

Зобнин надеется, что сможет сыграть в следующем матче «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказала о самочувствии после полученного повреждения в 15-го тура РПЛ матче с «Ростовом» (1:2).

«Все нормально. Надеюсь, буду готов к следующему матчу. Характер травмы вам скажут», — сказал Зобнин журналистам.

Полузащитник был заменен на 39-й минуте матча, вместо него на поле вышел Даниил Денисов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. На седьмой строчке находится «Локомотив» с таким же количеством баллов. В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой».

Роман Зобнин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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