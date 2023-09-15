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Сегодня, 14:56

Зобнин назвал паузу на матчи национальных команд положительным моментом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о паузе в РПЛ на матчи национальных команд.

«Думаю, в большей степени это положительный момент. Было много времени, чтобы переосмыслить прошедшие матчи и разобрать все ошибки. К тому же ребята, побывавшие в сборных, немного перегрузились морально и вернулись обратно со свежей головой. Это должно помочь нам встать на правильный путь. С другой стороны, конечно, нам бы не помешала пауза в полном составе для улучшения всех игровых связей и коммуникации. Но сейчас в первую очередь нужно перестроиться психологически, потому что играть все мы умеем. Пришли новые игроки, некоторые, наоборот, команду покинули. Коллектив уже новый; даже приход одного футболиста сказывается на микроклимате. Нам нужно заново строить семью, налаживать коммуникацию и синергию», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

29-летний полузащитник выступает за «Спартак» с июля 2016 года. Всего он провел за московский клуб 230 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.

Источник: https://spartak.com/media/news/32df8e99-1996-40fc-9c94-fc589f297061
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
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Рубин – Зенит
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