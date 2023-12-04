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РПЛ

Сегодня, 13:07

Зобнин назвал причину поражения «Спартака» от «Ахмата»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в 17-м туре РПЛ.

«Мы создавали очень мало моментов. По делу ли счет? Если мы проиграли, значит, по делу. В таблице все остается близко. Надо побеждать. Дальше наша задача смотреть только на себя, а не на «Зенит» или кого-то другого», — сказал Зобнин «СЭ».

«Ахмат» победил в РПЛ впервые с начала осени — 2 сентября команда Мирослава Ромащенко обыграла «Урал» (1:0) в 7-м туре. С тех пор грозненцы не побеждали в РПЛ 9 матчей подряд. С 16 очками «Ахмат» поднялся на 13-е место в РПЛ.

«Спартак» (27 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице.

Роман Зобнин
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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