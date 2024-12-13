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Сегодня, 16:40

Зобнин: «Тедеско — топ-тренер! У него в команде всегда чувствуешь себя нужным»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился воспоминаниями о работе под руководством бывшего тренера московской команды Доменико Тедеско.

«Это топ-тренер, серьезно! Понятно, что в Бельгии [у него] сейчас нет результата, но я общаюсь с [его] помощниками — там тоже есть свои моменты. Но в плане психологии он наверное, лучший, с кем я работал. На тренировках у Тедеско всегда чувствуешь его внимание, какую-то энергию, чувствуешь себя нужным», — сказал Зобнин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. С 2023 года немец возглавляет сборную Бельгии.

Зобнин выступает за красно-белых с 2015 года.

Доменико Тедеско и&nbsp;Тибо Куртуа. Ультиматум Куртуа — при Тедеско за сборную Тибо больше не сыграет. Почему они никак не помирятся

Источник: Коммент.Шоу
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Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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