Зобнин не смог ответить на вопрос, почему «Спартак» не смог побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ

Сегодня, 20:10
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу клуба над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.
30-летний хавбек был признан лучшим игроком прошедшей встречи, отличившись забитым мячом на 35-й минуте.
— Хлусевич шутил, что Рома Зобнин забивает только «Краснодару».
— Да, и только с его передачи (смеется).
— Чего по ходу сезона не хватило «Спартаку», чтобы непосредственно бороться за чемпионство?
— Много чего было за этот сезон. Не смогу сейчас ответить. Тяжелый вопрос, — сказал Зобнин.
Также игрок поделился ожиданиями от финального матча Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики».
— Впереди игра с «Балтикой». На кону — финал. Есть ли опасения? Потому что «Балтика» весну проводит хорошо.
— «Балтика» — хороша. Тем более игра дома при болельщиках. Есть время разобрать их слабые и сильные стороны.
— Хватит сил подготовиться лично тебе, учитывая что ты ранее травмировался?
— Нужно восстанавливаться. Времени не так много. Я буду делать все зависящее от меня.
— Есть мысли о Суперфинале?
— Пока нет. Я в «Спартаке» играю давно. Помню кубковые матчи, когда не хватало одного шага. Поэтому нужно сконцентрироваться полностью на «Балтике», победить их, а потом думать о финале. Мы в команде настроены как на Кубок, так и на чемпионат. Для нас важно побеждать в каждой игре, — отметил Зобнин.
На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. 18 мая красно-белые проведут домашнюю встречу с «Рубином».
14 мая московский клуб сыграет против «Балтики» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Матч пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».