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Зобнин не смог ответить на вопрос, почему «Спартак» не смог побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ

Зарина Халимхонова
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу клуба над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

30-летний хавбек был признан лучшим игроком прошедшей встречи, отличившись забитым мячом на 35-й минуте.

— Хлусевич шутил, что Рома Зобнин забивает только «Краснодару».

— Да, и только с его передачи (смеется).

— Чего по ходу сезона не хватило «Спартаку», чтобы непосредственно бороться за чемпионство?

— Много чего было за этот сезон. Не смогу сейчас ответить. Тяжелый вопрос, — сказал Зобнин.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобнина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

Также игрок поделился ожиданиями от финального матча Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики».

— Впереди игра с «Балтикой». На кону — финал. Есть ли опасения? Потому что «Балтика» весну проводит хорошо.

— «Балтика» — хороша. Тем более игра дома при болельщиках. Есть время разобрать их слабые и сильные стороны.

— Хватит сил подготовиться лично тебе, учитывая что ты ранее травмировался?

— Нужно восстанавливаться. Времени не так много. Я буду делать все зависящее от меня.

— Есть мысли о Суперфинале?

— Пока нет. Я в «Спартаке» играю давно. Помню кубковые матчи, когда не хватало одного шага. Поэтому нужно сконцентрироваться полностью на «Балтике», победить их, а потом думать о финале. Мы в команде настроены как на Кубок, так и на чемпионат. Для нас важно побеждать в каждой игре, — отметил Зобнин.

Владимир Слишкович. Слишкович Непобедимый. Оставят ли Владимира главным, если «Спартак» возьмет кубок?

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. 18 мая красно-белые проведут домашнюю встречу с «Рубином».

14 мая московский клуб сыграет против «Балтики» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Матч пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».

Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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