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Сегодня, 05:19

Зобнин: «Спартак» готовился играть с «Зенитом» агрессивно, на 80 процентов справились»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— Мы готовились играть агрессивно, активно, — приводит слова Зобнина «РБ Спорт». — И на 80 процентов справились.

— Оставшиеся 20 — на то, если бы забили?

— Ну, они включились во втором тайме минут на 10-15. Был тяжелый промежуток для нас. Мы включились в концовке, могли забивать.

— Что или кто помешал?

— Моменты надо реализовывать. Не забили. Моменты-то мы создали.

«Зенит» после шести туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. «Спартак» с 11 очками — на пятой строчке.

Источник: РБ Спорт
Роман Зобнин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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