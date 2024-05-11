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Сегодня, 20:53

Зобнин: «Крутой гол моему любимому «Краснодару»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал свой победный гол в матче против «Краснодара» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

На 35-й минуте Зобнин забил обводящим ударом из-за штрафной. Он забил свой четвертый гол в 16 матчах против «Краснодара» за карьеру.

«Самое главное – победили, заработали три очка. Пришло сегодня много болельщиков, очень приятно, слышали их поддержку.

Вернулось за матч с «Пари НН» (0:0) – были такие же моменты, но там не забил, не повезло. Вот вернулось. Мой любимый «Краснодар», сколько голов я уже им забил. Надеюсь, что буду продолжать им забивать (смеется).

Зона была большая в центре поля, дали развернуться, дали пробить. Хорошо, что залетело в самую девятку. Крутой гол, один из лучших точно», – сказал Зобнин в интервью пресс-службе красно-белых.

Источник: ФК «Спартак»
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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