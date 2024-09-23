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Сегодня, 10:18

Зобнин отреагировал на критику Орлова, который призвал убрать его из «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист «Спартака» Роман Зобнин (№47)
Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на критику со стороны комментатора Геннадия Орлова.

В сентябре Орлов заявил, что Зобнин не должен быть в составе «Спартака», если красно-белые хотят бороться за чемпионство.

«Не знаю. Может, ставку какую-то поставил. Без понятия. Я этого человека не знаю. Отношусь к его критике спокойно», — цитирует Зобнина «РБ Спорт».

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне 30-летний хабвек провел 7 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым голом. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов

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