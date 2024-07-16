Зобнин отреагировал на возможный переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал возможный переход форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Сразу скажу, что я с ним не обсуждал его переходы и состояние. Про переход нужно спрашивать его, хочет он этого или нет. Могу сказать, что «Спартаку» нужны футболисты, которые хотят играть за команду и любят клуб. Если игрок не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту не место в команде», — сказал Зобнин в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит». Однако 10 июля появилась информация о том, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.