Зобнин отсудил у застройщика более шести миллионов рублей

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отсудил у застройщика «Мегаполис Груп» более 6 миллионов рублей за не сданные в срок квартиру и машиноместо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал судов общей юрисдикции Москвы.

Суд постановил взыскать неустойку за просрочку передачи квартиры в размере 4 501 496 рублей, неустойку за просрочку передачи машиноместа в размере 164 918 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб, а также штраф в размере 1 500 000 рублей. Зобнин просил взыскать с застройщика неустойку в размере более чем 7,2 млн рублей.

В текущем сезоне 30-летний россиянин провел два матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.