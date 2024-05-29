Зобнин подал иск на 4 миллиона рублей против строительной компании

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подал иск в суд против застройщика, сообщает Telegram-канал Mash. Заявление поступило в Пресненский районный суд Москвы

По данным источника, 30-летний футболист подал иск на 4 миллиона рублей против строительной компании «Мегаполис Груп». Зобнин заявил, что застройщик не сдал вовремя его квартиру, поэтому попросил взыскать неустойку. Также он требует оштрафовать компанию и заставить их заплатить компенсацию за моральный вред.

В декабре 2023 года экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия подавал в Тушинский суд Москвы иск к строительной компании о взыскании неустойки. Он требовал компенсацию в размере 6,8 миллиона рублей за шесть квартир, которые должны были сдать во втором и третьем квартале этого года. В итоге Джикия отсудил около 4 миллионов рублей у застройщика.