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Сегодня, 19:08

Зобнин подал иск на 4 миллиона рублей против строительной компании

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подал иск в суд против застройщика, сообщает Telegram-канал Mash. Заявление поступило в Пресненский районный суд Москвы

По данным источника, 30-летний футболист подал иск на 4 миллиона рублей против строительной компании «Мегаполис Груп». Зобнин заявил, что застройщик не сдал вовремя его квартиру, поэтому попросил взыскать неустойку. Также он требует оштрафовать компанию и заставить их заплатить компенсацию за моральный вред.

В декабре 2023 года экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия подавал в Тушинский суд Москвы иск к строительной компании о взыскании неустойки. Он требовал компенсацию в размере 6,8 миллиона рублей за шесть квартир, которые должны были сдать во втором и третьем квартале этого года. В итоге Джикия отсудил около 4 миллионов рублей у застройщика.

Источник: https://t.me/mash/54603
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
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