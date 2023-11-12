Зобнин приехал со «Спартаком» на матч против «Ростова», Джикия — нет

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин приехал с командой на матч 15-го тура против «Ростова» и, вероятнее всего, попадет в заявку красно-белых на предстоящий матч.

В последний раз футболист выходил на поле 16 октября в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

Защитник Георгий Джикия не приехал с командой и пропустит предстоящий матч. Всего в этом сезоне РПЛ Джикия провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями. Последние игры «Спартака» футболист пропустил из-за травмы ребра.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в воскресенье, 12 ноября в Москве и начнется в 19.30 (мск).