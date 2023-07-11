Зобнин признался, что пока не думает о продолжении карьеры в Европе

Сегодня, 10:49
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, видит ли себя в европейском чемпионате.
— Сложный вопрос. Не думаю об этом вообще в связи с этой ситуацией, как, например, пять лет назад.
— Какой последний вариант с трансфером поступал из Европы?
— Не знаю. Разговоры всегда были, но зачем об этом говорить? Имеем то, что имеем. Работаем дальше.
Он также рассказал, что пока не уверен в своем будущем в сборной России.
— Как себя чувствуете? Если вызовут в сборную России, то поедете?
— Пока ничего не могу сказать по поводу сборной России. Будем общаться с тренером и решать.
— Карпин говорил, что ты просил не вызывать тебя в сборную, что тебе нужен был отдых. Допускаешь, что больше не сыграешь за сборную?
— Посмотрим. Не могу ничего сказать. Все зависит от ситуации в стране и от моего здоровья.
— Насколько проблемы со здоровьем серьезные?
— Были достаточно серьезные травмы, которые дают о себе знать. Я после сезона и во время него уделяю внимание здоровью. Всегда думаю об этом и занимаюсь профилактикой.
Контракт 29-летнего россиянина со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 6 миллионов евро.