Зобнин признался, что «Спартаку» иногда не хватает злости

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что команде иногда не хватает спортивной злости.

«Где-то не хватает злости. «Спартак» должен всеми путями добиваться победы. Даже взять игру с «Динамо». Всеми путями — время потянуть, как у нас, в РПЛ, любят. Даже если ты играешь в большинстве. Три очка есть три очка. Тем более дерби. Всякими путями ты должен выиграть матч. Этого, к сожалению, не хватает», — цитирует Зобнина «РБ Спорт».

22 сентября «Спартак» на своем поле на последних минутах упустил победу в матче против московского «Динамо» (2:2) в 9-м туре РПЛ.