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Зобнин — о переходе Медины: «Если он нам поможет, то, конечно, я только за»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.

— Если он нам поможет, то, конечно, я только за. Вчера поприветствовали в команде, все позитивно настроены. Еще раз повторю: если он будет делать разницу и помогать, то буду только за.

— Когда появилась новость о переходе Медины в «Спартак», то вспоминал, как он вел себя в дерби?

— Не вспоминал. Дерби всегда напряженное, есть 90 минут, где много эмоций. После матча успокаиваешься со временем, уже относишься к этому поспокойнее.

— Сезон будет без еврокубков. Изменилось ли в вашем понимании или в команде?

— Лично я скучаю по международным матчам. Мне не хватает еврокубков. Но такая ситуация, ничего с ней не поделаешь.

— Нет мысли, что в карьере больше не сыграешь в еврокубках?

— До конца карьеры — да.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года.

Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
Хесус Медина
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