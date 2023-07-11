Сегодня, 10:40
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.
— Если он нам поможет, то, конечно, я только за. Вчера поприветствовали в команде, все позитивно настроены. Еще раз повторю: если он будет делать разницу и помогать, то буду только за.
— Когда появилась новость о переходе Медины в «Спартак», то вспоминал, как он вел себя в дерби?
— Не вспоминал. Дерби всегда напряженное, есть 90 минут, где много эмоций. После матча успокаиваешься со временем, уже относишься к этому поспокойнее.
— Сезон будет без еврокубков. Изменилось ли в вашем понимании или в команде?
— Лично я скучаю по международным матчам. Мне не хватает еврокубков. Но такая ситуация, ничего с ней не поделаешь.
— Нет мысли, что в карьере больше не сыграешь в еврокубках?
— До конца карьеры — да.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года.
Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.